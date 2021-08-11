  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курске пьяный мужчина открыл стрельбу из пневматической винтовки и ранил ребенка

Он отгонял детей от своей машины

Читайте также

10 августа на улице Энергетиков 39-летний пьяный житель Курска открыл стрельбу из пневматической винтовки. ЧП произошло примерно в 21:30. Мужчина стрелял из окна своей квартиры, расположенной на 4 этаже дома, - так он отгонял детей от своей машины. 

Пуля попала в область живота 12-летнему ребенку, находящемуся вблизи автомобиля, причинив тем самым ребенку непроникающее ранение, сообщили в Следственном комитете. 

Сеймский межрайонный следственный отдел незамедлительно начал процессуальную проверку. Оружие у стрелка изъяли. 

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Сегодня днем в Солнцевском районе Курской области в столкновении ВАЗа-2114 и Газели погиб водитель ВАЗа

12 августа в Курской области ожидаются кратковременные дожди и грозы

Участок автодороги Фатеж - Дмитриев в Курской области отремонтируют в этом году

Под Курском КАМАЗ врезался в пассажирский автобус

В Фатежском районе Курской области возродили животноводческую ферму

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске