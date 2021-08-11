В Курске пьяный мужчина открыл стрельбу из пневматической винтовки и ранил ребенка

Он отгонял детей от своей машины

10 августа на улице Энергетиков 39-летний пьяный житель Курска открыл стрельбу из пневматической винтовки. ЧП произошло примерно в 21:30. Мужчина стрелял из окна своей квартиры, расположенной на 4 этаже дома, - так он отгонял детей от своей машины.





Пуля попала в область живота 12-летнему ребенку, находящемуся вблизи автомобиля, причинив тем самым ребенку непроникающее ранение, сообщили в Следственном комитете.





Сеймский межрайонный следственный отдел незамедлительно начал процессуальную проверку. Оружие у стрелка изъяли.





Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.