В квартире курянина, стрелявшего в ребенка, нашли целый арсенал оружия

И сверток с веществом растительного происхождения

В квартире курянина, стрелявшего в детей на улице Энергетиков, сотрудники следственно-оперативной группы изъяли целый арсенал оружия: пневматическое ружье с патронами, винтовку с оптическим прицелом, пистолет и охотничьи ножи. Проводится проверка, в рамках которой уже назначены все необходимые исследования, в том числе баллистическая и химико-биологическая экспертизы. Помимо оружия в квартире горожанина оперативники обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения, сообщили в региональном УМВД.





В Росгвардию направлена информация для проведения проверки о законности хранения оружия. Если помимо причинения телесных повреждений ребенку выяснится, что оружие хранилось незаконно, а изъятое вещество является наркотическим, курянина ждет уголовная ответственность сразу по нескольким статьям.





Как уточняют в полиции, события минувшим вечером разворачивались так: около 22 часов 12-летний мальчик играл в мяч во дворе дома рядом с припаркованным автомобилем. Владелец машины, опасаясь за сохранность своего имущества и решил отпугнуть ребенка. Мужчина достал пневматическую винтовку и выстрелил несколько раз из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоэтажного дома. Один из выстрелов пришелся мальчику прямо в грудь. Вернувшись домой, ребенок рассказал о случившемся родителям. Мама незамедлительно обратилась в полицию. Ребенку быстро оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.