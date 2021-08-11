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12 августа почти половина Курска останется без холодной воды

В кранах будет сухо с 9 утра до 5 вечера
12 августа почти половина Курска останется без холодной воды

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12 августа в двух округах Курска отключат холодную воду. Как информирует «Куркводоканал», отключения связаны с  производством ремонтно-профилактических работ.

В кранах будет сухо с 9 утра до 5 вечера. Отключения затронут следующие адреса:
- Железнодорожный административный округ; 
- центральную часть города от ул. Сосновская до ул. Ломакина, включая ул. Ленина, ул. К. Маркса с прилегающими по обе стороны улицами; 
- ул. Энгельса, переулки Песковские, 
- микрорайон «КЗТЗ», 
- проспекты Клыкова и Плевицкой, 
- район города от площади Добролюбова с прилегающими улицами до ул. 2-я Орловская, включая ул. Верхнюю Луговую, Верхнюю и Нижнюю Казацкую с прилегающими. 

По проспекут Победы будет снижено давление в сетях водопровода.

Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.
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