12 августа почти половина Курска останется без холодной воды
В кранах будет сухо с 9 утра до 5 вечера
В кранах будет сухо с 9 утра до 5 вечера. Отключения затронут следующие адреса:
- Железнодорожный административный округ;
- центральную часть города от ул. Сосновская до ул. Ломакина, включая ул. Ленина, ул. К. Маркса с прилегающими по обе стороны улицами;
- ул. Энгельса, переулки Песковские,
- микрорайон «КЗТЗ»,
- проспекты Клыкова и Плевицкой,
- район города от площади Добролюбова с прилегающими улицами до ул. 2-я Орловская, включая ул. Верхнюю Луговую, Верхнюю и Нижнюю Казацкую с прилегающими.
По проспекут Победы будет снижено давление в сетях водопровода.
Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.