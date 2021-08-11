12 августа почти половина Курска останется без холодной воды

В кранах будет сухо с 9 утра до 5 вечера

12 августа в двух округах Курска отключат холодную воду. Как информирует «Куркводоканал», отключения связаны с производством ремонтно-профилактических работ.В кранах будет сухо с 9 утра до 5 вечера. Отключения затронут следующие адреса:- Железнодорожный административный округ;- центральную часть города от ул. Сосновская до ул. Ломакина, включая ул. Ленина, ул. К. Маркса с прилегающими по обе стороны улицами;- ул. Энгельса, переулки Песковские,- микрорайон «КЗТЗ»,- проспекты Клыкова и Плевицкой,- район города от площади Добролюбова с прилегающими улицами до ул. 2-я Орловская, включая ул. Верхнюю Луговую, Верхнюю и Нижнюю Казацкую с прилегающими.По проспекут Победы будет снижено давление в сетях водопровода.Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.