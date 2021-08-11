  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В июле в Курской области на пожарах спасли 24 человека

Рост пожаров зарегистрирован в Поныровском, Фатежском, Медвенском и ряде других районов
В июле в Курской области на пожарах спасли 24 человека

Читайте также

В июле в Курской области на пожарах спасли 24 человека. Как отмечает региональное МЧС, число пожаров снизилось почти на 19 %, уменьшилось количество погибших и пострадавших. Рост пожаров зарегистрирован в Поныровском, Фатежском, Медвенском и ряде других районов.
 
По статистике чаще всего люди гибнут на пожарах в ночное время. Более 90% пожаров приходится на открытые территории и жилой сектор. Более, чем 80% возгораний возникали из-за неосторожного обращения с огнем. 

В весенне-летний пожароопасный период зарегистрированы более 1800 загораний, большая часть которых – это палы сухой травы. Лидерами этой печальной статистики являются Курск и Курский район. 

Спасатели напоминают, что с 14 июля на всей Курской области введен особый противопожарный режим. С начала пожароопасного периода за сжигание сухой травы и мусора на нарушителей сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы составили более 350 административных протоколов. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Сегодня днем в Солнцевском районе Курской области в столкновении ВАЗа-2114 и Газели погиб водитель ВАЗа

12 августа в Курской области ожидаются кратковременные дожди и грозы

Участок автодороги Фатеж - Дмитриев в Курской области отремонтируют в этом году

Под Курском КАМАЗ врезался в пассажирский автобус

В Фатежском районе Курской области возродили животноводческую ферму

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске