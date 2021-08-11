Рост пожаров зарегистрирован в Поныровском, Фатежском, Медвенском и ряде других районов

В июле в Курской области на пожарах спасли 24 человека. Как отмечает региональное МЧС, число пожаров снизилось почти на 19 %, уменьшилось количество погибших и пострадавших. Рост пожаров зарегистрирован в Поныровском, Фатежском, Медвенском и ряде других районов.По статистике чаще всего люди гибнут на пожарах в ночное время. Более 90% пожаров приходится на открытые территории и жилой сектор. Более, чем 80% возгораний возникали из-за неосторожного обращения с огнем.В весенне-летний пожароопасный период зарегистрированы более 1800 загораний, большая часть которых – это палы сухой травы. Лидерами этой печальной статистики являются Курск и Курский район.Спасатели напоминают, что с 14 июля на всей Курской области введен особый противопожарный режим. С начала пожароопасного периода за сжигание сухой травы и мусора на нарушителей сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы составили более 350 административных протоколов.