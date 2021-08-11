В Курскую область поступило 600 доз «ЭпиВакКороны» и 500 доз «КовиВака»
Прививать ими будут записавшихся на очередь и по медицинским показаниям
Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах Курска («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева), а также в мобильном пункте на Театральной площади прививку можно сделать без предварительной записи.
В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 11 до 19 часов, в «Европе» – с 11:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Мобильный пункт на Театральной площади открыт ежедневно с 9 утра до 5 вечера.
Как отмечают в облздраве, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» поступают в регионы ограниченными партиями, что обусловлено наладкой их производства. Комитет здравоохранения постоянно взаимодействует с Минздравом на предмет поставок дополнительных партий.