В Курскую область поступило 600 доз «ЭпиВакКороны» и 500 доз «КовиВака»

Прививать ими будут записавшихся на очередь и по медицинским показаниям

В Курскую область поступили партии вакцин «ЭпиВакКорона» в размере 600 доз, «КовиВак» – 500 и «Спутник Лайт» – 1 700. Первыми двумя будут прививать записавшихся на очередь и по медицинским показаниям. «Спутник Лайт» используют для ревакцинации людей, которые привились «Спутником V» полгода назад и ранее, а также для вакцинации переболевших коронавирусом не ранее чем 6 месяцев назад.Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах Курска («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева), а также в мобильном пункте на Театральной площади прививку можно сделать без предварительной записи.В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 11 до 19 часов, в «Европе» – с 11:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Мобильный пункт на Театральной площади открыт ежедневно с 9 утра до 5 вечера.Как отмечают в облздраве, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» поступают в регионы ограниченными партиями, что обусловлено наладкой их производства. Комитет здравоохранения постоянно взаимодействует с Минздравом на предмет поставок дополнительных партий.