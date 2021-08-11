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В этом году в центральном округе Курска отремонтировали 9 улиц

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курске в этом году привели в порядок 26 улиц
В этом году в центральном округе Курска отремонтировали 9 улиц

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В центральном округе Курска в этом году отремонтировали 9 улиц. Дорожные работы этим летом развернулись на Нижней и Верхней Казацких, 2-ой Орловской, 1-ой и 3-ей Пушкарных, Межевой, Ломакина, Советской и Дзержинского. В нормативное состояние дорожное полотно на улицах приводили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас ремонт всех участков завершен, идет техническая приемка.

Одни из самых крупных объектов нацпроекта этого года - улицы Нижняя и Верхняя Казацкие. Их общая протяженность – 7 с лишним км. Сотрудники Суджанского ДРСУ №2 на дорогах отфрезеровали старое покрытие и уложили два слоя нового полотна из асфальтобетона типа SP. Специальный метод проектирования смеси позволяет сделать покрытие более устойчивым к образованию колеи и трещин. А значит увеличить срок его эксплуатации. Помимо этого, на улицах заменили бортовой камень и люки, нанесли разметку, установили знаки и отремонтировали тротуары.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курске в этом году привели в порядок 26 улиц. Протяженность участков составила более 30 км. Обновление городских дорог, в том числе и в центре Курска продолжится и дальше. Планы на следующий год почти вдвое выше - отремонтировать еще 40 улиц.
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