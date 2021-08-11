В этом году в центральном округе Курска отремонтировали 9 улиц
Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курске в этом году привели в порядок 26 улиц
Одни из самых крупных объектов нацпроекта этого года - улицы Нижняя и Верхняя Казацкие. Их общая протяженность – 7 с лишним км. Сотрудники Суджанского ДРСУ №2 на дорогах отфрезеровали старое покрытие и уложили два слоя нового полотна из асфальтобетона типа SP. Специальный метод проектирования смеси позволяет сделать покрытие более устойчивым к образованию колеи и трещин. А значит увеличить срок его эксплуатации. Помимо этого, на улицах заменили бортовой камень и люки, нанесли разметку, установили знаки и отремонтировали тротуары.
Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курске в этом году привели в порядок 26 улиц. Протяженность участков составила более 30 км. Обновление городских дорог, в том числе и в центре Курска продолжится и дальше. Планы на следующий год почти вдвое выше - отремонтировать еще 40 улиц.