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59-летняя курянка родила ребенка после 4-й попытки ЭКО

В прошлом году в перинатальном центре провели более 500 процедур ЭКО
59-летняя курянка родила ребенка после 4-й попытки ЭКО

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Курянка родила первенца в 59 лет. Помогли ей в этом врачи областного перинатального центра. После длительного лечения с применением вспомогательных репродуктивных технологий пациентка 10 августа родила здорового мальчика, сообщает пресс-служба региональной администрации. Долгожданная беременность наступила с 4-й попытки экстракорпорального оплодотворения. 

За течением беременности наблюдали специалисты центра охраны здоровья семьи и репродукции ОПЦ. Бригада врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов помогла появиться на свет долгожданному малышу. 

В прошлом году в перинатальном центре провели более 500 процедур ЭКО. Всего в ОПЦ в 2020 году родилось 4 846 детей, что на 1 008 больше, чем годом ранее. Врачи с успехом выхаживают малюток весом от 500 граммов. 
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