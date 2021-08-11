59-летняя курянка родила ребенка после 4-й попытки ЭКО
В прошлом году в перинатальном центре провели более 500 процедур ЭКО
За течением беременности наблюдали специалисты центра охраны здоровья семьи и репродукции ОПЦ. Бригада врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов помогла появиться на свет долгожданному малышу.
В прошлом году в перинатальном центре провели более 500 процедур ЭКО. Всего в ОПЦ в 2020 году родилось 4 846 детей, что на 1 008 больше, чем годом ранее. Врачи с успехом выхаживают малюток весом от 500 граммов.