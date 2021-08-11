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В Фатежском районе Курской области возродили животноводческую ферму

Производители забирают молоко прямо с фермы
В Фатежском районе Курской области возродили животноводческую ферму

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В деревне Колычёво Фатежского района Курской области возродили животноводческую ферму. Молодой фермер Максим Жиленков - выпускник федерального образовательного проекта «Школа фермера». 

Селянин занимается молочным животноводством. В прошлом году он получил грант 5 млн рублей в качестве агростартапа на производство коровьего молока. Фермер приобрел 24 племенных коровы, новый трактор и другую технику. В хозяйстве есть еще три трактора и другой инвентарь, а вот комбайн на уборку пока приходится нанимать.

За счет гранта также на старой ферме обустроили территорию и отремонтировали помещения. В саду посадили персики и сделали небольшой парничок для помидоров. Сделали помещения для заготовки корма на зиму.

Производители забирают молоко прямо с фермы - спрос на натуральную продукцию большой.

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