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Участок автодороги Фатеж - Дмитриев в Курской области отремонтируют в этом году

Ремонтировать участок автодороги в Фатежском районе начали неделю назад
Участок автодороги Фатеж - Дмитриев в Курской области отремонтируют в этом году

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Участок автодороги Фатеж - Дмитриев в Фатежском районе протяженностью 2,6 км отремонтируют на год раньше. Автомагистраль планировалось привести в порядок в 2022-м по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», но благодаря досрочному завершению объектов этого года, начать ремонт трассы удалось уже сейчас.

Ремонтировать участок автодороги в Фатежском районе начали неделю назад. Специалисты подрядной организации отфрезеровали старый асфальт и приступили к укладке нового дорожного полотна. Работают ударными темпами: на объекте задействовано сразу две бригады, два асфальтоукладчика и четыре катка.

Месяц назад дорожники завершили ремонт еще одного участка этой региональной трассы: в нормативное состояние  в Железногорском районе привели почти 10 км.

Эта региональная трасса одна из самых востребованных. Она проходит по трем районам, поэтому движение транспорта здесь всегда интенсивное.
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