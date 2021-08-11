Под Курском КАМАЗ врезался в пассажирский автобус

Ранены четыре пассажира

Сегодня в пятом часу вечера водитель на 530 километре трассы М2 "Крым" в Курском районе КАМАЗ врезался в пассажирский автобус.По предварительным данным ГИБДД, 42-летний водитель грузовика двигался со стороны Москвы в сторону Белгорода и допустил наезд на стоявший на запрещающий сигнал светофора пассажирский автобус ЛиАЗ, за рулем которого был 43-летний шофер. Автобус от удара допустил наезд на легковой автомобиль "Рено" под управлением 55-летнего водителя.В результате ДТП получили четыре пассажира автобуса: 58-летний мужчина и три женщины 71-го, 51-го года и 45-лет. По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.