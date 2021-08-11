  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

Под Курском КАМАЗ врезался в пассажирский автобус

Ранены четыре пассажира
Под Курском КАМАЗ врезался в пассажирский автобус

Читайте также

Сегодня в пятом часу вечера водитель на 530 километре трассы М2 "Крым" в Курском районе КАМАЗ врезался в пассажирский автобус. 

По предварительным данным ГИБДД, 42-летний водитель грузовика двигался со стороны Москвы в сторону Белгорода и допустил наезд на стоявший на запрещающий сигнал светофора пассажирский автобус ЛиАЗ, за рулем которого был 43-летний шофер. Автобус от удара допустил наезд на легковой автомобиль "Рено" под управлением 55-летнего водителя. 

В результате ДТП получили четыре пассажира автобуса: 58-летний мужчина и три женщины 71-го, 51-го года и 45-лет. По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.


ФОТО - АВТОКАДР_46
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Сегодня днем в Солнцевском районе Курской области в столкновении ВАЗа-2114 и Газели погиб водитель ВАЗа

12 августа в Курской области ожидаются кратковременные дожди и грозы

Участок автодороги Фатеж - Дмитриев в Курской области отремонтируют в этом году

В Фатежском районе Курской области возродили животноводческую ферму

Куряне сомневаются в качестве б/у трамваев из столицы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске