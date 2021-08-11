Курская область заняла 4-е место в рейтинге инвестиционной активности

Курская область совершила рекордный подъем в рейтинге с 54-й строчки

Курская область заняла 4-е место в июльском рейтинге инвестиционной активности, который опубликова журнал «Инвест-Форсайт». Наш регион набрал 74 балла.В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах. Аналитики оценивали информацию по 10-балльной шкале в зависимости от их значимости и масштаба происходящих событий. Максимальные баллы (7-10 баллов) присуждались за ввод в эксплуатацию проекта, выделение финансирования, подписание соглашений о реализации. За сообщение, попавшее в постоянную рубрику «Лучшая инвестновость дня», дополнительно давалось 5 баллов.Курская область совершила рекордный подъем в рейтинге с 54-й строчки. В июле в дайджест вошли 7 сообщений из региона. Наибольший вес приходится на рубрики «Транспорт и связь» и «ЖКХ и инфраструктура». Сообщение «В Дмитриевском районе официально запущен в эксплуатацию молочный комплекс ГК «Агропромкомплектация» отмечено редакцией как «Лучшая инвестновость дня».