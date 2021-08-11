Авария произошла на 21 километре автодороги "Солнцево - Дубовец"

Сегодня днем в Солнцевском районе Курской области в столкновении ВАЗа-2114 и Газели погиб водитель ВАЗа.





Авария произошла примерно в половину второго на 21 километре автодороги "Солнцево - Дубовец". По предварительной информации от ГИБДД, 42-летний водитель отечественной легковушки ехал со стороны села Бунино в сторону деревни Хахилево. При повороте налево автомобилист не уступил дорогу и допустил столкновение со встречной Газелью, за рулем которой был 51-летний шофер.





В результате водитель ВАЗа скончался на месте, водитель Газели и 52-летний пассажир ВАЗа получили ранения. Их доставили в солнцевскую райбольницу. По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.