Куряне могут следить за ремонтом дорог онлайн

На официальном сайте комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области в онлайн-режиме пополняется информация об объектах, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

На официальном сайте комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области в онлайн-режиме пополняется информация об объектах, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Во вкладке «Карта области» сведения о планируемом ремонте, реконструкции и строительстве автодорог регионального, муниципального и местного значения, об объектах, приведенных в нормативное состояние по итогам 2019-21 годов. Сейчас на электронной карте отмечено порядка 600 объектов.

Во вкладке «Строительство онлайн» куряне могут в режиме реального времени следить за ходом дорожных работ по ул. Бойцов 9-й Дивизии.