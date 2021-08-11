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Лента новостей / В регионе

Куряне могут следить за ремонтом дорог онлайн

На официальном сайте комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области в онлайн-режиме пополняется информация об объектах, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

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На официальном сайте комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области в онлайн-режиме пополняется информация об объектах, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». 
Во вкладке «Карта области» сведения о планируемом ремонте, реконструкции и строительстве автодорог регионального, муниципального и местного значения, об объектах, приведенных в нормативное состояние по итогам 2019-21 годов. Сейчас на электронной карте отмечено порядка 600 объектов.
Во вкладке «Строительство онлайн» куряне могут в режиме реального времени следить за ходом дорожных работ по ул. Бойцов 9-й Дивизии.
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