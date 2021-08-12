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Курян приглашают наблюдать метеорный поток Персеиды

Пик звездопада ожидается сегодня ночью

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Сегодня ночью ожидается пик метеорного потока Персеиды. Такое явление происходит, когда Земля встречает поток льда, пыли и камней, оставшихся после кометы.
В этом году, по прогнозам ученых, можно будет наблюдать до 110-ти метеоров в час.
В Курске полюбоваться звездопадом можно будет  в районе деревни  Ноздрачево. Выезд в 8 вечера от проспекта Плевицкой. (Но прийти нужно заранее).
Принять участие в наблюдениях приглашает сообщество Курск - Астрономия и астрофотография | astro46 |. Организаторы обещают не меньше двух телескопов, которые позволят увидеть объекты дальнего космоса - галактики, звездные скопления, туманности. Будет возможность посмотреть и на планеты Солнечной системы. 
Отметим, что сбор и наблюдения автоматически отменяются при облачной погоде. Возможно, в этом случае их перенесут на другой день. 
В 18:30 сообщество astro46 сообщит на своей странице состоятся ли наблюдения сегодня.
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