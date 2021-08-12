Курян приглашают наблюдать метеорный поток Персеиды

Пик звездопада ожидается сегодня ночью

Сегодня ночью ожидается пик метеорного потока Персеиды. Такое явление происходит, когда Земля встречает поток льда, пыли и камней, оставшихся после кометы.

В этом году, по прогнозам ученых, можно будет наблюдать до 110-ти метеоров в час.

В Курске полюбоваться звездопадом можно будет в районе деревни Ноздрачево. Выезд в 8 вечера от проспекта Плевицкой. (Но прийти нужно заранее).

Принять участие в наблюдениях приглашает сообщество Курск - Астрономия и астрофотография | astro46 | . Организаторы обещают не меньше двух телескопов, которые позволят увидеть объекты дальнего космоса - галактики, звездные скопления, туманности. Будет возможность посмотреть и на планеты Солнечной системы.

Отметим, что сбор и наблюдения автоматически отменяются при облачной погоде. Возможно, в этом случае их перенесут на другой день.

В 18:30 сообщество astro46 сообщит на своей странице состоятся ли наблюдения сегодня.