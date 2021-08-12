ДТП на автодороге Солнцево-Дубовец в Курской области, был пьяным и без прав. Об этом сегодня сообщили в ГИБДД.Водитель ВАЗа, устроивший
Напомним, авария произошла около двух часов дня 11 августа. 52-летний водитель ВАЗ-21140 управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления. Поворачивая налево он столкнулся с Газелью, за рулем которой был 51-летний шофер. В результате оба водителя получили травмы, 42-летний пассажир ВАЗа скончался на месте. Накануне сообщалось, что погиб водитель легковушки. Сегодня в Госавтоинспекции информацию уточнили.
Водитель ВАЗа, устроивший смертельное ДТП на трассе в Курской области, был пьяным и без прав
Его пассажир погиб на месте