В Курской области фермер на мотопараплане выявляет пожары

Мотопараплан может летать на небольших высотах, развивает скорость порядка 48 км/ч, максимальный показатель – 100 км/ч

В Конышевском районе Курской области пожары выявляют с помощью мотопараплана. Инициатором этой идеи стал сотрудник регионального МЧС Владимир Быков, поддержку оказали в администрации муниципалитета и глава крестьянско-фермерского хозяйства Максим Татаринов.У фермера порядка 800 га сельхозугодий зерновых культур. Этим видом деятельности Максим занимается уже 20 лет. А свободные полеты - любимое хобби.Кроме контроля за своими угодьями, Максим мониторит обстановку и в прилегающих населенных пунктах. Мотопараплан хорош тем, что может летать на небольших высотах, развивает скорость порядка 48 км/ч, в зависимости от направления ветра, максимальный показатель – 100 км/ч. С одним человеком на борту мотопараплан может находиться в полете около 3 часов.Как отмечают в МЧС, этим летом в Конышевском районе зарегистрирован 31 случай возгорания сухой травы, 14 человек привлечены к административной ответственности.