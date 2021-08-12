В Курской области фермер на мотопараплане выявляет пожары
Мотопараплан может летать на небольших высотах, развивает скорость порядка 48 км/ч, максимальный показатель – 100 км/ч
У фермера порядка 800 га сельхозугодий зерновых культур. Этим видом деятельности Максим занимается уже 20 лет. А свободные полеты - любимое хобби.
Кроме контроля за своими угодьями, Максим мониторит обстановку и в прилегающих населенных пунктах. Мотопараплан хорош тем, что может летать на небольших высотах, развивает скорость порядка 48 км/ч, в зависимости от направления ветра, максимальный показатель – 100 км/ч. С одним человеком на борту мотопараплан может находиться в полете около 3 часов.
Как отмечают в МЧС, этим летом в Конышевском районе зарегистрирован 31 случай возгорания сухой травы, 14 человек привлечены к административной ответственности.