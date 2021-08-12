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Два советских самовара и пустой дорожный чемодан украла в Курске супружеская пара домушников

Курянина обокрала его бывшая сожительница, у которой остались ключи от квартиры
Два советских самовара и пустой дорожный чемодан украла в Курске супружеская пара домушников

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Семейная пара из Курска украла из дома на улице Чумаковская два советских самовара и пустой дорожный чемодан.  Сумма причиненного ущерба составила свыше 20 тысяч рублей.

При осмотре места происшествия полицейские не обнаружили следов взлома. Этот момент стал ключевым в раскрытии преступления. Отрабатывая основные версии, стражи правопорядка опросили бывшую сожительницу хозяина жилья - 44-летнюю горожанку. Выяснилось, что у женщины на руках остались ключи от квартиры курянина.

Бывшая возлюбленная призналась, что подговорила своего нового сожителя пойти на преступление. Он, к слову, ранее уже был судим. Днем, когда в квартире не было хозяина, пара проникла в помещение и вынесла вещи. От улик злоумышленники поспешили избавиться: самовары сдали на скупку, а чемодан продали случайному прохожему. Вырученные деньги они потратили на спиртное. Примечательно, что самовары времен СССР в квартире горожанина на хранение оставила его знакомая, хозяйка комиссионного магазина.

За кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. 
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