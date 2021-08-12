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Из-за ремонта тепломагистрали 19 домов в центре Курска на две недели остались без горячей воды

«Квадра» сегодня приступила к плановому ремонту участка тепломагистрали на перекрестке улиц Карла Маркса - Кавказская
Из-за ремонта тепломагистрали 19 домов в центре Курска на две недели остались без горячей воды

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«Квадра» сегодня приступила к плановому ремонту участка тепломагистрали на перекрестке улиц Карла Маркса - Кавказская. Завершатся работы 27 августа. Теплоэнергетики заменят 80 м трубопроводов большого диаметра (425 мм). 

Ремонт пройдет на теплотрассе под проезжей частью. Ни автолюбители, ни пешеходы никаких неудобств не ощутят: движение по улицам Кавказская и Карла Маркса перекрывать не придется, потому что монтажные бригады протянут новые трубы, не вскрывая асфальтовое покрытие - методом «прокола», пообещали в компании.

Однако до окончания работ будет прекращена подача горячей воды по адресам: 

- ул. Карла Маркса, 72/5а, 72/10, 72/11, 72/12, 

- проезд Светлый, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 9, 11, 11а, 13, 14, 15. 
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