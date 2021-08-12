За день в Курской области произошло 15 пожаров

В Дмитриевском районе из-за самовозгорания огонь уничтожил тюки складированного сена

За день в территории Курской области произошло 15 пожаров, на одном из них спасен человек.Как сообщает региональное МЧС, в поселке Искра Курского района загорелся многоквартирный жилой дом. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены и имущество. Подоспевшие на место ЧП пожарные спасли человека из огня.В двух случаях горела трава, три раза – стерня. В Дмитриевском районе огонь уничтожил тюки складированного сена. Предположительной причиной пожара стало самовозгорание. Аналогичный случай произошел и в Черемисиновском районе, где тоже сгорели тюки с сеном.В селе Вязово Щигровского района добровольная пожарная дружина Вязовского сельсовета самостоятельно ликвидировала загорание сухой травы.