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За день в Курской области произошло 15 пожаров

В Дмитриевском районе из-за самовозгорания огонь уничтожил тюки складированного сена
За день в Курской области произошло 15 пожаров

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За день в территории Курской области произошло 15 пожаров, на одном из них спасен человек.  

Как сообщает региональное МЧС, в поселке Искра Курского района загорелся многоквартирный жилой дом. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены и имущество. Подоспевшие на место ЧП пожарные спасли человека из огня.

В двух случаях горела трава, три раза – стерня. В Дмитриевском районе огонь уничтожил тюки складированного сена. Предположительной причиной пожара стало самовозгорание. Аналогичный случай произошел и в Черемисиновском районе, где тоже сгорели тюки с сеном. 

В селе Вязово Щигровского района добровольная пожарная дружина Вязовского сельсовета самостоятельно ликвидировала загорание сухой травы.

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