Курянин лишился сбережений, пытаясь заработать с помощью виртуального счета
Мужчине позвонил незнакомец и пообещал быстрый доход после установки специального приложения и открытия виртуального счета
Мужчина выполнил все условия злоумышленника и сделал первоначальный взнос 8,5 тысяч рублей. После этого мошенник перезвонил курянину и потребовал сообщить секретную информацию по виртуальному счету. Не раздумывая, мужчина предоставил доступ к своим сбережениям.
После разговора горожанин увидел нулевой баланс виртуальной карты. Злоумышленник пообещал, что деньги вернутся на счет, но нужно внести еще 5 тысяч рублей. Только тогда курянин понял, что общался с аферистом и обратился в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.