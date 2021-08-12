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Курянин лишился сбережений, пытаясь заработать с помощью виртуального счета

Мужчине позвонил незнакомец и пообещал быстрый доход после установки специального приложения и открытия виртуального счета
Курянин лишился сбережений, пытаясь заработать с помощью виртуального счета

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38-летний курянин лишился сбережений, желая получить дополнительный заработок. Ему позвонил незнакомец и пообещал быстрый доход после установки специального приложения и открытия виртуального счета.

Мужчина выполнил все условия злоумышленника и сделал первоначальный взнос 8,5 тысяч рублей. После этого мошенник перезвонил курянину и потребовал сообщить секретную информацию по виртуальному счету. Не раздумывая, мужчина предоставил доступ к своим сбережениям.

После разговора горожанин увидел нулевой баланс виртуальной карты. Злоумышленник пообещал, что деньги вернутся на счет, но нужно внести еще 5 тысяч рублей. Только тогда курянин понял, что общался с аферистом и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. 


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