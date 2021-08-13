На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать свет

В Центральном отключений не запланировано

На следующей неделе в двух округах Курска - Сеймском и Железнодорожном - будут отключать свет. В Центральном отключений не запланировано. Причина - плановые работы в электросетях. Отключение электроэнергии намечено по следующим улицам города:Тракторная 3-19, 8-26; 1-й Моковский переулок 9; 2-й Моковский переулок 3-25; Еремина 1.Энгельса 9-43; переулок Энгельса 4А-20А; 3-33; Магистральный проезд 18-22А; ул. Кукуевская; Кукуевский переулок; Белая; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; 1-я Степная; Медвенская; Панинская; Васильковая; Медвенский переулок; Васильковый переулок; 1-я, 2-я Цветочная; Дроздовская; Цветная.2-я Восточная 140-180, 145-189; Киевская 35-55, 48-76;Ивановский переулок 1-63, 2-70; Котлякова 43-85, 44-90;Подвойского 71-91, 72-96; Кривецкая 67-93, 64-84Брянская; Гомельская; Минская; Малых 84-152, 49-123Ивановский переулок 2-42, 1-15; 2-й Раздельный переулок 2-8, 1-9;3-й Раздельный переулок 1-21, 2-14; Котлякова 2-40, 1-37;Киевская 2-42, 1-31; Сеймская 2-48, 1-63;Петропавловский переулок 9-19, 12-22; Кривецкая 22-60, 23-63Подвойского 22-70, 25-69; Васильевский переулок 8-28, 11-29.Республиканская 42, 42а ,44, 462-я Рабочая 10/5; Союзная 55б