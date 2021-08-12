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Лента новостей / Спорт

Президент наградил курских олимпийцев

Инна Дериглазова награждена орденом Почёта. Ольга и Евгения Фролкины, Юлия Козик и Владислав Мыльников получат медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент наградил курских олимпийцев

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Президент подписал указ о государственных наградах российским олимпийцам за достижения на ХХХII Олимпийских играх в Токио. 

Инна Дериглазова награждена орденом Почёта. Ольга и Евгения Фролкины, Юлия Козик и Владислав Мыльников получат медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. 

Напомним, в Токио рапиристка Инна Дериглазова завоевала серебряо в личном зачёте и золото в командных соревнованиях. Владислав Мыльников тоже вернулся из Японии с командным серебром в фехтовании на рапирах. Сёстры Фролкины и Юлия Козик заняли второе место в соревнованиях по баскетболу 3х3, которые в рамках Олимпийских игр прошли впервые.
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