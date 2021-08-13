  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Губернатор поручил проверить безопасность курских автобусов после взрыва в Воронеже

Проверка пройдет в Курске и в районах
Губернатор поручил проверить безопасность курских автобусов после взрыва в Воронеже

Читайте также

После взрыва пассажирского автобуса в Воронеже, в результате которого погибли два человека и 19 пострадали, Роман Старовойт поручил проверить безопасность автобусов в Курской области. Проверка пройдет в Курске и в районах. 

Кроме этого мэр Курска поручил дептрансу проверить состояние газового оборудования, установленного в автобусах и организовать дежурство на конечных остановках для проверки пассажирского транспорта на предмет наличия бесхозных вещей, сообщили в горадминистрации.

Помимо этого, в течение дня проверят наличие в салонах транспортных средств памяток о поведении пассажиров в случае возникновения ЧС.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных в Курской области будет жарко и без осадков

Курская область. Глава Железногорска Дмитрий Котов ушел в отставку по собственному желанию

В центре Курска столкнулись три машины. ГАЗЕЛЬ перевернулась

В Курске на полтора месяца перекроют движение на участке по улице Пионеров

На улице Бойцов 9-й дивизии в Курске обустраивают ливневки

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске