Губернатор поручил проверить безопасность курских автобусов после взрыва в Воронеже
Проверка пройдет в Курске и в районах
Кроме этого мэр Курска поручил дептрансу проверить состояние газового оборудования, установленного в автобусах и организовать дежурство на конечных остановках для проверки пассажирского транспорта на предмет наличия бесхозных вещей, сообщили в горадминистрации.
Помимо этого, в течение дня проверят наличие в салонах транспортных средств памяток о поведении пассажиров в случае возникновения ЧС.