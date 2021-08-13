Губернатор поручил проверить безопасность курских автобусов после взрыва в Воронеже

Проверка пройдет в Курске и в районах

После взрыва пассажирского автобуса в Воронеже, в результате которого погибли два человека и 19 пострадали, Роман Старовойт поручил проверить безопасность автобусов в Курской области. Проверка пройдет в Курске и в районах.Кроме этого мэр Курска поручил дептрансу проверить состояние газового оборудования, установленного в автобусах и организовать дежурство на конечных остановках для проверки пассажирского транспорта на предмет наличия бесхозных вещей, сообщили в горадминистрации.Помимо этого, в течение дня проверят наличие в салонах транспортных средств памяток о поведении пассажиров в случае возникновения ЧС.