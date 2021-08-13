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Рецидивист украл два велосипеда, два самоката и детскую коляску из подъезда многоэтажки в Курске

Один велосипед, самокаты и коляску у него нашли. Другой велосипед украли у самого похитителя

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33-летняя курянка, мама двоих детей, оставила после прогулки два велосипеда, два самоката и детскую коляску в подъезде многоэтажки по улице 50 лет Октября, а уже вечером обнаружила их пропажу. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.

Полицейские вскоре нашли и задержали похитителя. 38-летний ранее судимый житель Курска признался, что еще накануне приметил чужой транспорт в подъезде. Чтобы все вывезти, он попросил помощи у своего знакомого, не раскрыв ему всех обстоятельств. Пока подельник придерживал входную дверь, вор поочередно вывозил средства передвижения на улицу. После чего вызвал грузовое такси и перевез похищенное к себе домой. 

В ходе осмотра квартиры подозреваемого оперативники изъяли велосипед, два самоката и детскую коляску. Скоро их вернут законной владелице. Еще один велосипед найти не удалось. По стечению обстоятельств его похитили у подозреваемого прямо из подъезда.

Следствие по уголовному делу продолжается. Курянин находится под подпиской о невыезде.
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