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В Курске продлили ограничение движения на участке улицы Радищева между Кирова и Марата

Во время реконструкции теплосети у «Квадры» возникли трудности, придется копать вручную
В Курске продлили ограничение движения на участке улицы Радищева между Кирова и Марата

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Во время реконструкции теплосети на участке улицы Радищева между Кирова и Марата у «Квадры» возникли трудности: обнаружились подземные коммуникации, часть из которых некорректно отражена в планах. Чтобы не повредить их, использовать экскаватор невозможно. То есть, земляные работы приходится выполнять вручную, что занимает значительно больше времени. Завершить ремонт на этом участке к 16-му августа теплоэнергетики не успеют, поэтому сроки продлили еще на неделю - до 23 августа. По согласованию с мэрией, проезд для личного транспорта по улице Радищева между улицами Кирова и Марата будет закрыт до окончания всех работ. Курсировать по этой дороге смогут только троллейбусы.
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