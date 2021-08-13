ТАКТ.Двадцать первую, печальную, годовщину со дня гибели экипажа атомной подлодки «Курск» в Баренцевом море отмечают 12 августа по всей России. Траурные мероприятия прошли и в областном центре. Губернатор Роман Старовойт почтил память моряков-подводников, сообщает телеканал
Трагедия, унесшая жизни ста восемнадцати моряков, потрясла двадцать один год назад весь мир. Отдельные споры о причинах гибели подлодки К-141 «Курск», не смотря на официальную версию, не утихают и до сих пор. Как и безутешной остаётся боль в сердцах родственников членов экипажа атомного подводного крейсера. Двенадцать подводников «Курска» обрели покой на Мемориале павшим воинам в областном центре. Именно здесь прошли основные траурные мероприятия. К слову сказать, в столице Соловьиного края проживает немало ветеранов ВМФ. Некоторые были лично знакомы с погибшими моряками и помогали в организации их похорон.
Анатолий Баглаев, вице-адмирал в отставке: «Ну никто не сможет забыть. Живы дети, живы жёны, члены семей. Ну и мы – сослуживцы. Это наши боевые друзья, которые погибли. Я практически весь экипаж знал.
Во время служения литии по погибшим, каждый год на мемориал приносится особенный список иконы Божией Матери «Спасающая на море», с изображением подводного крейсера и её моряков вокруг портрета святой.
Светлана Медвецкая, директор средней школы №18 города Курска: «Икона особого смысла, потому что Божья Матерь изображена как «Знаменье». Как наша курская икона. В то же самое время, там вдали наша подлодка на фоне моря»
Вспоминая моряков, их близкие не говорят о гибели родных, предпочитая выражение: «бессрочный поход». Вместе с членами семей экипажа, и другими собравшимися, память подводников почтили губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Курска Виктор Карамышев. Они приняли участие в церемонии возложения цветов и венков к подножию памятника.
В Курске почтили память экипажа одноименного подводного крейсера, погибшего 21 год назад
Двенадцать подводников «Курска» обрели покой на Мемориале павшим воинам в областном центре