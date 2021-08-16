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Курские краеведы не согласны с выводами эксперта из Воронежа

По мнению историка, даже руины могут представлять интерес и быть объектом культурного наследия. Однако, о том, как его сохранить для потомков, необходимо думать сейчас
Курские краеведы не согласны с выводами эксперта из Воронежа

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В прошлом году во время сноса зданий на улице Большевиков в Курске открылись своды старинных погребов. Однако ещё до начала работ по демонтажу построек краеведы областного центра предупреждали о возможном существовании под ними подвала, являвшегося частью завода игристых вин потомственного почетного гражданина Курска Фёдора Мальцова.

Ковш экскаватора повредил одну из арок, но вскоре работы были приостановлены. На место обнаружения находки в срочном порядке выехали представители власти. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Алексей Лямин, общественный деятель:

- Михайловский храм я с 16 лет, когда его передали церкви, там не было ни окон, ни дверей, ни полов, я его восстанавливал. И для меня всё, что здесь есть, это родное, моё личное. И когда я вижу, что какие-то дяди рушат, я как русский патриот, мне это обидно, и я хочу что-то сделать.

Краеведы настаивали на необходимости проведения историко-культурной экспертизы, которая позволила бы установить подлинную ценность погребов. Анализ фрагментов строения проводился по заказу городской администрации. На днях государственный эксперт из Воронежа Наталья Оболенская представила отчёт по историко-культурному исследованию. Она сделала вывод, что объект не обладает мемориальной ценностью и его связи с купцом Фёдором Мальцовым не прослеживается.

По мнению Оболенской, подвалы выполняли второстепенную хозяйственную функцию, а сохранившиеся арочные перекрытия являются типовой конструкцией, использовавшейся при строительстве зданий вплоть до начала XX века. Таким образом, основания для включения их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, по мнению эксперта, отсутствуют. Как передает телеканал ТАКТ, краеведы с таким заключением не согласны.

Юрий Озеров, краевед:

- Я считаю, что основываться только на справках, которые были получены из архива, не проводя собственную архивно-исследовательскую работу, нельзя. Это место, безусловно, имеет мемориальную ценность. Оно тесно связано с домами, которые находятся по улице Верхней

Луговой, 32, 34, 34а.Это место палат Мальцова нельзя рассматривать изолированно от этих домов.

По мнению историка, даже руины могут представлять интерес и быть объектом культурного наследия. Однако, о том, как его сохранить для потомков, необходимо думать сейчас.

Юрий Озеров, краевед:

- Решение о включении принимает комитет по охране объектов культурного наследия. Если он захочет, он может заказать повторную экспертизу. Могут быть альтернативные экспертизы, могут дать иную оценку этого места. В любом случае окончательное определение статуса зависит от решения комитета по охране объектов культурного наследия.

Пока вокруг погребов Мальцова идут горячие споры, остатки их конструкции пребывают в крайне удручающем состоянии. Их некогда обнесли забором, но он готов рухнуть при малейшем порыве ветра. Уцелевшие фрагменты каменных сводов зарастают бурьяном и разрушаются под воздействием природных факторов.

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