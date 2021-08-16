Курские краеведы не согласны с выводами эксперта из Воронежа
По мнению историка, даже руины могут представлять интерес и быть объектом культурного наследия. Однако, о том, как его сохранить для потомков, необходимо думать сейчас
Ковш экскаватора повредил одну из арок, но вскоре работы были приостановлены. На место обнаружения находки в срочном порядке выехали представители власти. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.
Алексей Лямин, общественный деятель:
- Михайловский храм я с 16 лет, когда его передали церкви, там не было ни окон, ни дверей, ни полов, я его восстанавливал. И для меня всё, что здесь есть, это родное, моё личное. И когда я вижу, что какие-то дяди рушат, я как русский патриот, мне это обидно, и я хочу что-то сделать.
Краеведы настаивали на необходимости проведения историко-культурной экспертизы, которая позволила бы установить подлинную ценность погребов. Анализ фрагментов строения проводился по заказу городской администрации. На днях государственный эксперт из Воронежа Наталья Оболенская представила отчёт по историко-культурному исследованию. Она сделала вывод, что объект не обладает мемориальной ценностью и его связи с купцом Фёдором Мальцовым не прослеживается.
По мнению Оболенской, подвалы выполняли второстепенную хозяйственную функцию, а сохранившиеся арочные перекрытия являются типовой конструкцией, использовавшейся при строительстве зданий вплоть до начала XX века. Таким образом, основания для включения их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, по мнению эксперта, отсутствуют. Как передает телеканал ТАКТ, краеведы с таким заключением не согласны.
Юрий Озеров, краевед:
- Я считаю, что основываться только на справках, которые были получены из архива, не проводя собственную архивно-исследовательскую работу, нельзя. Это место, безусловно, имеет мемориальную ценность. Оно тесно связано с домами, которые находятся по улице Верхней
Луговой, 32, 34, 34а.Это место палат Мальцова нельзя рассматривать изолированно от этих домов.
По мнению историка, даже руины могут представлять интерес и быть объектом культурного наследия. Однако, о том, как его сохранить для потомков, необходимо думать сейчас.
Юрий Озеров, краевед:
- Решение о включении принимает комитет по охране объектов культурного наследия. Если он захочет, он может заказать повторную экспертизу. Могут быть альтернативные экспертизы, могут дать иную оценку этого места. В любом случае окончательное определение статуса зависит от решения комитета по охране объектов культурного наследия.
Пока вокруг погребов Мальцова идут горячие споры, остатки их конструкции пребывают в крайне удручающем состоянии. Их некогда обнесли забором, но он готов рухнуть при малейшем порыве ветра. Уцелевшие фрагменты каменных сводов зарастают бурьяном и разрушаются под воздействием природных факторов.