На выходных в Курской области будет жарко и без осадков

Ночь будет прохладной - всего 11-16ºС тепла, днем же воздух прогреется до +24-29ºС, а в воскресенье - до +32°С

На грядущих выходных курян ждет теплая солнечная погода.В субботу, 14 августа, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра не больше 6-11 м/с.Ночь будет прохладной - всего 11-16ºС тепла, днем же воздух прогреется до +24-29ºС.В ночь на воскресенье, 15 августа ночью прогнозируют до 13ºС тепла, днем будет жарко - от +27 до +32°С. Слабый ветер и без осадков.