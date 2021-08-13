В Курске в ТЦ «МегаГринн» открылся самый крупный центр вакцинации от коронавируса

Желающих сделать прививку принимают без предварительной записи ежедневно с 10 утра до 8 вечера

Курске в ТЦ «МегаГринн» накануне открылся самый крупный центр вакцинации от коронавируса. Ежедневно в нем планируется прививать до 800 человек и одновременно принимать до 10 пациентов. Там же можно пройти и ревакцинацию.Центр разделен на пять зон: ожидания, заполнения документов, осмотра специалистом перед вакцинацией, вакцинации и поствакцинального наблюдения. Площадь помещения в 340 м² позволяет избежать большого скопления посетителей. Одновременно пациентов принимают 20 медиков и волонтеров.В прививочном пункте сформирован запас из тысячи доз «Спутник V» и такого же количества «Спутник Лайта». Вакцины хранятся в специальных морозильных камерах.Желающих сделать прививку принимают без предварительной записи ежедневно с 10 утра до 8 вечера. С собой нужно иметь только паспорт, полис и СНИЛС.