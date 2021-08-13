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Жительница Курска перевела мошенникам 27 тысяч рублей, оформляя выгодный миллионный кредит

Курянка, не раздумывая, отправилась к банкомату и перевела "страховые взносы" на два телефонных номера
Жительница Курска перевела мошенникам 27 тысяч рублей, оформляя выгодный миллионный кредит

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Жительница Курска перевела 27 тысяч рублей мошенникам, пытаясь оформить кредит. Общение с аферистами началось со звонка незнакомца с предложением получить миллионный займ по выгодной процентной ставке. Горожанка, не имея кредитных обязательств, согласилась на все условия лжесотрудника банка. Мошенник перезвонил на следующее утро и  убедил клиентку, что для завершения процедуры и получения денег необходимо оплатить страховые взносы. Курянка, не раздумывая, отправилась к банкомату и перевела 27 тысяч рублей на два телефонных номера. После этой финансовой операции незнакомец перестал выходить на связь. 

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка ищут афериста.
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