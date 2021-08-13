Жительница Курска перевела мошенникам 27 тысяч рублей, оформляя выгодный миллионный кредит

Курянка, не раздумывая, отправилась к банкомату и перевела "страховые взносы" на два телефонных номера

Жительница Курска перевела 27 тысяч рублей мошенникам, пытаясь оформить кредит. Общение с аферистами началось со звонка незнакомца с предложением получить миллионный займ по выгодной процентной ставке. Горожанка, не имея кредитных обязательств, согласилась на все условия лжесотрудника банка. Мошенник перезвонил на следующее утро и убедил клиентку, что для завершения процедуры и получения денег необходимо оплатить страховые взносы. Курянка, не раздумывая, отправилась к банкомату и перевела 27 тысяч рублей на два телефонных номера. После этой финансовой операции незнакомец перестал выходить на связь.Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка ищут афериста.