На улице Бойцов 9-й дивизии в Курске обустраивают ливневки
Проезжую часть на участке от улицы Звездной до улицы 50 лет Октября расширили до четырёх полос
Проезжую часть на участке от улицы Звездной до улицы 50 лет Октября расширили до четырёх полос движения - по две в каждом направлении. Для разграничения транспортных потоков обустроена разделительная зона с островками безопасности на пешеходных переходах. Сейчас дорожники обустраивают ливневую канализацию, тротуары и велодорожки, укладывают верхний слой асфальта. Подрядчику еще предстоит благоустроить прилегающую территорию.