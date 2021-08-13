На улице Бойцов 9-й дивизии в Курске обустраивают ливневки

Проезжую часть на участке от улицы Звездной до улицы 50 лет Октября расширили до четырёх полос

В Курске продолжается реконструкция улицы Бойцов 9-й дивизии. Завершен вынос инженерных сетей из зоны строительства дороги, уложен нижний слой асфальта, установлены бордюрный камень и новые опоры освещения.Проезжую часть на участке от улицы Звездной до улицы 50 лет Октября расширили до четырёх полос движения - по две в каждом направлении. Для разграничения транспортных потоков обустроена разделительная зона с островками безопасности на пешеходных переходах. Сейчас дорожники обустраивают ливневую канализацию, тротуары и велодорожки, укладывают верхний слой асфальта. Подрядчику еще предстоит благоустроить прилегающую территорию.