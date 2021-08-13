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Курская область. Глава Железногорска Дмитрий Котов ушел в отставку по собственному желанию

Его обязанности будет исполнять Алексей Карнаушко
Курская область. Глава Железногорска Дмитрий Котов ушел в отставку по собственному желанию

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Глава Железногорска Дмитрий Котов ушел в отставку по собственному желанию. С этого дня до вступления в должность избранного мэра исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации города Алексей Карнаушко. 

Кроме того, депутаты Железногорской гордумы приняли решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Железногорска. 

С 20 августа по 23 сентября проведут прием документов от кандидатов. Итоговое заседание конкурсной комиссии намечено на 27 сентября. Конкурсная комиссия производит балльную оценку кандидатов на основании представленных ими документов и собеседования с каждым из них. 

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Железногорска опубликуют в газете «Железногорские новости» и на официальном сайте администрации города 19 августа.

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