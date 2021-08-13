Курская область. Глава Железногорска Дмитрий Котов ушел в отставку по собственному желанию
Его обязанности будет исполнять Алексей Карнаушко
Кроме того, депутаты Железногорской гордумы приняли решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Железногорска.
С 20 августа по 23 сентября проведут прием документов от кандидатов. Итоговое заседание конкурсной комиссии намечено на 27 сентября. Конкурсная комиссия производит балльную оценку кандидатов на основании представленных ими документов и собеседования с каждым из них.
Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Железногорска опубликуют в газете «Железногорские новости» и на официальном сайте администрации города 19 августа.