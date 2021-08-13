Курская область. Глава Железногорска Дмитрий Котов ушел в отставку по собственному желанию

Его обязанности будет исполнять Алексей Карнаушко

Глава Железногорска Дмитрий Котов ушел в отставку по собственному желанию. С этого дня до вступления в должность избранного мэра исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации города Алексей Карнаушко.Кроме того, депутаты Железногорской гордумы приняли решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Железногорска.С 20 августа по 23 сентября проведут прием документов от кандидатов. Итоговое заседание конкурсной комиссии намечено на 27 сентября. Конкурсная комиссия производит балльную оценку кандидатов на основании представленных ими документов и собеседования с каждым из них.Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Железногорска опубликуют в газете «Железногорские новости» и на официальном сайте администрации города 19 августа.