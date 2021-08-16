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В Курске продолжают проверять работу общественного транспорта в вечернее время

На этот раз для мониторинга выбрали остановку «Площадь Перекальского» по направлению в центр

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Директор городского дептранса Григорий Богачев и директор Центральной диспетчерской службы (ЦДС) Евгений Старков проверили работу общественного транспорта в вечернее время. Для мониторинга они выбрали остановку «Площадь Перекальского» по направлению в центр. Чиновники говорят, что проверяют перевозчиков и наполняемость автобусов в разных точках города, по обращениям курян. При необходимости расписание движение общественного транспорта корректируют.

При проведении подобных проверок движение транспорта отслеживают с помощью сайта ЦДС и других подобных приложений. Движение подвижного состава на линии отображается в режиме реального времени – каждый автобус  оснащен датчиком ГЛОНАСС. Информация сначала поступает на сайт ЦДС, а затем - сторонним ресурсам, например, «Яндекс.Транспорт» и Bustime.

По словам директора ЦДС Евгения Старкова, дистанционно в круглосуточном режиме за работой перевозчиков следят 18 диспетчеров ЦДС. Если случается какое-то происшествие, специалисты выясняют причины и стараются вывести на маршрут замену.
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