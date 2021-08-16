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Лента новостей / В регионе

Инфекционный госпиталь в Курске начнет работу в конце сентября

Здание возведено, рабочие строят крышу. Власти закупают оборудование и готовят кадры
Инфекционный госпиталь в Курске начнет работу в конце сентября

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Инфекционный корпус курской областной больницы начнет работу в конце сентября. Об этом сообщил сам губернатор на еженедельном оперативном совещании. Здание возведено, ведутся работы по укладке крыши. 

Как сообщил его заместитель Андрей Белостоцкий сейчас закупают оборудование и готовят кадры. В больнице будет компьютерный томограф и рентген-аппарат. Для этой аппаратуры готовят помещения в первую очередь. 

Он же отметил, что в сентябре ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Готовиться к новой волне уже начали,  в регионе разворачивают новые койки для пациентов. В ковидный стационар в БСМП устанавливают дополнительный газификатор. Под прием пациентов с коронавирусом готовят терапевтический корпус 4-й горбольницы. Там будет 40 коек с кислородом.

На данный момент в ковидариях Курской области свободны 308 коек. На прошлой неделе, чтобы не допустить ЧП,  проверили работу всех газификаторов.
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