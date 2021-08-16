Куряне в Рязанской области наловили карпа на серебряную медаль
В личном зачёте Евгений Исаичев и Сергей Титов выполнили нормативы мастеров спорта по рыбной ловле
Турнир прошел в Рязанской области. В рыбной ловле соревновались 12 команд из разных регионов России. В сборной Курской области выступали 6 человек: Андрей Рукавицин, Борис Китайгородский, Евгений Глебов, Виктор Севостьянов, Евгений Исаичев и Сергей Титов. В командном зачете в трёх зонах куряне набрали 17 баллов и заняли 5-е место. Спортсмены выступали под руководством тренера Андрея Рукавицина.