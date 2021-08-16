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Лента новостей / Спорт

Куряне в Рязанской области наловили карпа на серебряную медаль

В личном зачёте Евгений Исаичев и Сергей Титов выполнили нормативы мастеров спорта по рыбной ловле
Куряне в Рязанской области наловили карпа на серебряную медаль

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Куряне Евгений Исаичев и Сергей Титов в парном зачёте стали серебряными призёрами чемпионата России по ловле карпа. В личном зачёте Евгений и Сергей выполнили нормативы мастеров спорта по рыбной ловле. 

Турнир прошел в Рязанской области. В рыбной ловле соревновались 12 команд из разных регионов России. В сборной Курской области выступали 6 человек: Андрей Рукавицин, Борис Китайгородский, Евгений Глебов, Виктор Севостьянов, Евгений Исаичев и Сергей Титов. В командном зачете в трёх зонах куряне набрали 17 баллов и заняли 5-е место. Спортсмены выступали под руководством тренера Андрея Рукавицина. 

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