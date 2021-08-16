Две курянки лишились денег, покупая билеты на сайтах-двойниках транспортных компаний

Одна заказывала билеты на поезд до Анапы, другая - на самолет

За выходные несколько курян лишились сбережений после звонков телефонных мошенников. Двое жителей Курска поверили словам лжебанкиров и перевели деньги на "безопасный" счет. Еще две курянки стали жертвами подменных сайтов.Так, 21-летняя горожанка решила заказать билеты на поезд до Анапы через интернет. Найдя через поиск подходящий сайт, девушка выбрала вагон и место, после чего приступила к оплате железнодорожных билетов. Через личный онлайн-кабинет курянка перевела на виртуальный кошелек 9 тысяч рублей. Спустя время оплаченные билеты так и не пришли на адрес электронной почты. Девушка связалась со службой поддержки. После разговора с оператором выяснилось, что курянка оформила заказ не на официальном сайте перевозчика, а на подменном.На аналогичную уловку аферистов попалась и 29-летняя жительница Курска, заказавшая авиабилеты через интернет. Она лишилась 11 тысяч рублей.По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.Правоохранители рекомендуют при оформлении билетов через интернет на любой вид транспорта обращать внимание на наличие реквизитов компании, электронный и юридический адрес, контактные номера телефонов. Отсутствие таких сведений должно предостеречь от сомнительной онлайн-покупки.