С 16 августа эту должность занимает Олег Кошманов

В управлении ветеринарии Курской области назначен новый начальник. С 16 августа эту должность занимает Олег Кошманов.Он окончил Курскую государственную сельскохозяйственную академию в 1998 году. Более 20 лет проработал на станции по борьбе с болезнями животных Беловского района, с 2013 года руководил бюджетным учреждением. В 2015 году получил благодарность Минельхозаа, а в 2017 году награжден почетной грамотой Министерства.Ранее исполняющий обязанности начальника управления Андрей Мосолов продолжит работу в должности заместителя.