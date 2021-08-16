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Лента новостей / В регионе

В управлении ветеринарии Курской области назначен новый начальник

С 16 августа эту должность занимает Олег Кошманов
В управлении ветеринарии Курской области назначен новый начальник

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В управлении ветеринарии Курской области назначен новый начальник. С 16 августа эту должность занимает Олег Кошманов. 

Он окончил Курскую государственную сельскохозяйственную академию в 1998 году. Более 20 лет проработал на станции по борьбе с болезнями животных Беловского района, с 2013 года руководил бюджетным учреждением. В 2015 году получил благодарность Минельхозаа, а в 2017 году награжден почетной грамотой Министерства. 

Ранее исполняющий обязанности начальника управления Андрей Мосолов продолжит работу в должности заместителя.

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