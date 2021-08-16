В Курской области привили 62,1% населения от необходимого числа для коллективного иммунитета к коронавирусу

На днях в регион поступило еще 4 800 доз «Спутника V»

Первым компонентом вакцины в Курской области, по последним данным оперштаба, привито 331 849 человек - это составляет 62,1% от необходимого числа для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе. Полностью завершили вакцинацию 265 433 курянина.На днях в регион поступило еще 4 800 доз «Спутника V». Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах Курска («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) и на Театральной площади сделать прививку можно без предварительной записи.В «МегаГРИННе» пункт работает с 10:00 до 20:00, в Central Park – с 11:00 до 19:00, в «Европе» на проспекте Хрущева – с 11:00 до 20:00. Мобильный пункт на Театральной площади открыт ежедневно с 9:00 до 17:00. Все мобильные пункты работают ежедневно и без перерыва.