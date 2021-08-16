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Лента новостей / В регионе

В Курской области за выходные спасатели удалили с "диких" пляжей 23 ребенка

Еще десять граждан в состоянии алкогольного опьянения после убедительной беседы покинули зоны отдыха
В Курской области за выходные спасатели удалили с "диких" пляжей 23 ребенка

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В Курской области за выходные спасатели удалили с "диких" пляжей 23 ребенка. Они находились на берегах рек и прудов без взрослых. Еще десять граждан в состоянии алкогольного опьянения после убедительной беседы с сотрудниками оперативных групп, в состав которых входят и полицейские, также покинули зоны отдыха.

В регионе ежедневно работают более 230 оперативных групп, которые мониторят обстановку на водоемах. Ежедневно они патрулируют порядка 250 необорудованных для купания мест.

Только беседами работа не ограничивается – за выходные по результатам работы оперативных групп совместно с полицией составлено девять протоколов на курян, которые употребляли спиртное или находились в общественных местах в состоянии опьянения.

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