Еще десять граждан в состоянии алкогольного опьянения после убедительной беседы покинули зоны отдыха

В Курской области за выходные спасатели удалили с "диких" пляжей 23 ребенка. Они находились на берегах рек и прудов без взрослых. Еще десять граждан в состоянии алкогольного опьянения после убедительной беседы с сотрудниками оперативных групп, в состав которых входят и полицейские, также покинули зоны отдыха.В регионе ежедневно работают более 230 оперативных групп, которые мониторят обстановку на водоемах. Ежедневно они патрулируют порядка 250 необорудованных для купания мест.Только беседами работа не ограничивается – за выходные по результатам работы оперативных групп совместно с полицией составлено девять протоколов на курян, которые употребляли спиртное или находились в общественных местах в состоянии опьянения.