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Гастролер из Белгорода украл из магазина в Курске игровые диски

43-летний ранее судимый мужчина продал украденные диски, вернувшись домой

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Курские оперативники задержали по подозрению в краже из магазина жителя Белгорода. Две недели назад в полицию обратилась администрация торгового центра. Сотрудники магазина обнаружили пропажу игровых дисков стоимостью 7 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили  подозреваемого. Задержали похитителя в Белгородской области. Им оказался 43-летний ранее судимый мужчина. Он признался, что вынес диски под одеждой, предварительно сняв защитные магниты.

Приехав домой, белгородец продал диски прохожим по заниженной цене, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. 

Полицейские установили причастность задержанного к совершению серии аналогичных краж. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.  

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