Гастролер из Белгорода украл из магазина в Курске игровые диски

43-летний ранее судимый мужчина продал украденные диски, вернувшись домой

Курские оперативники задержали по подозрению в краже из магазина жителя Белгорода. Две недели назад в полицию обратилась администрация торгового центра. Сотрудники магазина обнаружили пропажу игровых дисков стоимостью 7 тысяч рублей.Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили подозреваемого. Задержали похитителя в Белгородской области. Им оказался 43-летний ранее судимый мужчина. Он признался, что вынес диски под одеждой, предварительно сняв защитные магниты.Приехав домой, белгородец продал диски прохожим по заниженной цене, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.Полицейские установили причастность задержанного к совершению серии аналогичных краж. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.