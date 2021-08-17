Гастролер из Белгорода украл из магазина в Курске игровые диски
43-летний ранее судимый мужчина продал украденные диски, вернувшись домой
Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили подозреваемого. Задержали похитителя в Белгородской области. Им оказался 43-летний ранее судимый мужчина. Он признался, что вынес диски под одеждой, предварительно сняв защитные магниты.
Приехав домой, белгородец продал диски прохожим по заниженной цене, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Полицейские установили причастность задержанного к совершению серии аналогичных краж. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.