Заявки принимают в клиентских центрах и офисах территориальных подразделений компании «Газпром газораспределение Курск» и не только

В Курской области приняли больше 1,5 тысяч заявок на догазификацию домовладений, находящихся в населенных пунктах, где уже проложены внутрипоселковые сети. Заявки принимают в клиентских центрах и офисах территориальных подразделений компании «Газпром газораспределение Курск» и на выездных встречах с жителями отдаленных населенных пунктов. Через официальный портал Единого оператора газификации (connectgas.ru) тоже можно подать заявку.





Для регистрации заявления, независимо от способа его подачи, нужно предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные владельца.





Заявки примут в работу после вступления в силу распоряжений правительства.