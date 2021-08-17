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Лента новостей / В регионе

В Курской области приняли больше 1,5 тысяч заявок на догазификацию домовладений

Заявки принимают в клиентских центрах и офисах территориальных подразделений компании «Газпром газораспределение Курск» и не только

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В Курской области приняли больше 1,5 тысяч заявок на догазификацию домовладений, находящихся в населенных пунктах, где уже проложены внутрипоселковые сети. Заявки принимают в клиентских центрах и офисах территориальных подразделений компании «Газпром газораспределение Курск» и на выездных встречах с жителями отдаленных населенных пунктов. Через официальный портал Единого оператора газификации (connectgas.ru) тоже можно подать заявку. 

Для регистрации заявления, независимо от способа его подачи, нужно предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные владельца. 

Заявки примут в работу после вступления в силу распоряжений правительства.
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