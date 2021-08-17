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В Курской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Воздух раскалится до +35-36°С
В Курской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары

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В Курской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 15-16 часов максимальная температура повысится до +35-36°С.  

Спасатели просят курян соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на открытом солнце. 
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