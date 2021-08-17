Воздух раскалится до +35-36°С

В Курской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 15-16 часов максимальная температура повысится до +35-36°С.Спасатели просят курян соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на открытом солнце.