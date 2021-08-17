Лента новостей / В регионе Сегодня, 13:22 В Курской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары Воздух раскалится до +35-36°С Читайте также МЧС предупреждает курян об аномальной жаре сегодня МЧС объявило штормовое предупреждение в Курской области: завтра ожидается сильная жара до +35-36ºС В Курской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 15-16 часов максимальная температура повысится до +35-36°С. Спасатели просят курян соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на открытом солнце. +0 -0