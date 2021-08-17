Завтра в Курской области прогнозируют сильные дожди с грозами и град

При этом будет тепло: ночью до +20°С, днем до +33°С

Завтра в Курской области испортится погода. По прогнозу Курского Гидрометцентра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди с грозами, а в отдельных районах возможен град. При грозе местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.При этом будет тепло: ночью от +15°С до +20°С, а днем воздух прогреется до 28-33°С тепла.Спасатели просят курян соблюдать меры безопасности во время грозы: не парковать машину вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций; находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).