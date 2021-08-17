Завтра в Курской области прогнозируют сильные дожди с грозами и град
При этом будет тепло: ночью до +20°С, днем до +33°С
При этом будет тепло: ночью от +15°С до +20°С, а днем воздух прогреется до 28-33°С тепла.
Спасатели просят курян соблюдать меры безопасности во время грозы: не парковать машину вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций; находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).