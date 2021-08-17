Четверо депутатов отказались участвовать в голосовании по присвоению Николаю Овчарову звания «Почетный гражданин Курска»
Но звание бывшему мэру все же присвоили за значительный вклад в социально-экономическое развитие города
Еще одним Почетным гражданином стал экс-начальник УФСБ по Крыму, уроженец Курска Виктор Палагин - за вклад в обеспечение безопасности, правопорядка и борьбы с терроризмом в городе Курске и Курской области. Сейчас Палагин работает заместителем генерального директора по безопасности ПАО «Россети». За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.
ФОТО - «ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»