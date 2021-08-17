Четверо депутатов отказались участвовать в голосовании по присвоению Николаю Овчарову звания «Почетный гражданин Курска»

Но звание бывшему мэру все же присвоили за значительный вклад в социально-экономическое развитие города

Бывшему мэру Курска Николаю Овчарову присвоили звание «Почетный гражданин города». Такое решение приняли сегодня на заседании депутаты Горсобрания. Как отмечается, звание Овчарову присвоено за значительный вклад в социально-экономическое развитие областного центра. Обсуждение длилось долго. Представители оппозиции и общественности высказали немало критики в адрес бывшего градоначальника. Вспоминали скандальный энергосервисный контракт, погрузивший Курск во тьму, обустройство платных парковок, толку от не которых не было, разваленный муниципальный транспорт и другие «заслуги». В итоге 24 депутата проголосовали «За», четверо — «Против», двое воздержались и впервые четверо отказались участвовать в голосовании.Еще одним Почетным гражданином стал экс-начальник УФСБ по Крыму, уроженец Курска Виктор Палагин - за вклад в обеспечение безопасности, правопорядка и борьбы с терроризмом в городе Курске и Курской области. Сейчас Палагин работает заместителем генерального директора по безопасности ПАО «Россети». За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.