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В Курске над проектом развития маршрутной сети работают ученые и общественники

Сформирована рабочая группа, в которую в том числе вошли и общественники
В Курске над проектом развития маршрутной сети работают ученые и общественники

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В Курске в работе над проектом развития маршрутной сети наряду с учеными непосредственное участие принимают горожане. Для этого сформирована рабочая группа, в которую в том числе вошли и общественники. Активисты представили свое видение схемы движения общественного транспорта.

Внедрять маршрутную сеть планируют поэтапно. В основе новой системы – городской электротранспорт. Предполагается, что схема движения будет состоять из магистральных, городских и подвозящих маршрутов, а также транспортно-пересадочных узлов.

Как пояснил руководитель КРОО «Инспекция общественного контроля» Олег Погожих, при разработке новой транспортной схемы старались учитывать место проживания курян и их привязку к учебным заведениям, больницам и крупным предприятиям. Сейчас пришли к полному пониманию движения трамваев, троллейбусов и магистральных автобусов. 

Совместная работа органов власти, научного сообщества и общественников продолжится. Среди основных задач при формировании комфортной транспортной системы – исключение дублирующих маршрутов, добавление новых с учетом расположенности социально значимых объектов и сложившихся привычек передвижения курян.
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