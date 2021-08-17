В Курске над проектом развития маршрутной сети работают ученые и общественники

Сформирована рабочая группа, в которую в том числе вошли и общественники

В Курске в работе над проектом развития маршрутной сети наряду с учеными непосредственное участие принимают горожане. Для этого сформирована рабочая группа, в которую в том числе вошли и общественники. Активисты представили свое видение схемы движения общественного транспорта.Внедрять маршрутную сеть планируют поэтапно. В основе новой системы – городской электротранспорт. Предполагается, что схема движения будет состоять из магистральных, городских и подвозящих маршрутов, а также транспортно-пересадочных узлов.Как пояснил руководитель КРОО «Инспекция общественного контроля» Олег Погожих, при разработке новой транспортной схемы старались учитывать место проживания курян и их привязку к учебным заведениям, больницам и крупным предприятиям. Сейчас пришли к полному пониманию движения трамваев, троллейбусов и магистральных автобусов.Совместная работа органов власти, научного сообщества и общественников продолжится. Среди основных задач при формировании комфортной транспортной системы – исключение дублирующих маршрутов, добавление новых с учетом расположенности социально значимых объектов и сложившихся привычек передвижения курян.