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Житель Курской области украл аудиотехнику из припаркованного на стоянке автомобиля

Кражу он совершил пока его машина была на ремонте в автосервисе
Житель Курской области украл аудиотехнику из припаркованного на стоянке автомобиля

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34-летний житель Курска припарковал свою машину на стоянке и лишился аудиотехники. Как выяснилось, мужчина осуществлял грузоперевозки по региону. Собираясь в очередной рейс, он приехал на своей легковушке к парковке на 2-м Моковском проезде. Оставив автомобиль во дворе, курянин пересел за руль большегруза. Спустя неделю шофер вернулся домой и обнаружил, что из салона автомобиля исчезла аудиотехника.

Полицейские нашли похитителя. Выяснилось, что в тот день в ремонтный центр, расположенный рядом с парковкой, приехал житель Мантуровского района. Молодой человек оставил свой автомобиль в автосервисе и отправился осматривать территорию. На стоянке он заметил легковушку с приоткрытым водительским окном. Злоумышленник проник в салон и вынес оттуда магнитолу, усилитель и акустическую систему. Все это он поочередно перенес в свою машину. 

Дома у молодого человека оперативники изъяли всю аудиотехнику. В скором времени ее вернут законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. 

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