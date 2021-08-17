Житель Курской области украл аудиотехнику из припаркованного на стоянке автомобиля
Кражу он совершил пока его машина была на ремонте в автосервисе
Полицейские нашли похитителя. Выяснилось, что в тот день в ремонтный центр, расположенный рядом с парковкой, приехал житель Мантуровского района. Молодой человек оставил свой автомобиль в автосервисе и отправился осматривать территорию. На стоянке он заметил легковушку с приоткрытым водительским окном. Злоумышленник проник в салон и вынес оттуда магнитолу, усилитель и акустическую систему. Все это он поочередно перенес в свою машину.
Дома у молодого человека оперативники изъяли всю аудиотехнику. В скором времени ее вернут законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.