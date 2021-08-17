Курский Аэроклуб опроверг слухи о своем закрытии

ТАКТ. Места для жилого комплекса здесь хватит, но так ли просто освоить территорию предприятия, обеспечивающего госзаказ по кадрам военно-учетных специальностей.Спекуляцией в преддверии выборов назвали представители курского Аэроклуба слухи о передаче земель подразделения ДОСААФ под застройку многоквартирных домов, сообщает телеканал
Петиции и посты в социальных сетях о том, что Аэроклуб в Курске может быть закрыт, не более чем профанация представителей отдельных политических сил, решивших таким образом набрать очки в преддверии выборов, в этом убеждены представители ДОССАФ.
«Эта проблема раздута, используется для «пиара». Существует хозяйственная деятельность ДОСААФ. Она была, есть и будет. Потому что Аэроклуб нужен. Потому что военно-патриотическое воспитание и подготовка военно-учетных специальностей, парашютистов нужна Родине, армии и нашему государству.
Вячеслав Рощин – заместитель председателя курского регионального отделения ДОСААФ России
Территория Аэроклуба, действительно подпадает под возможный вариант федеральной программы комплексного развития городов. Если когда – то и предлагались идеи о переносе именно переносе, а не ликвидации аэроклуба, то в ДОСААФ и Минобороны на этот счет обозначили ряд условий.
«Это возможно только в том случае, если будет найдена другая площадка. Не далее, чем 30 км от центра города, с полностью отстроенной инфраструктурой нового аэроклуба. С подъездными путями, с коммуникацией»
Вячеслав Рощин – заместитель председателя курского регионального отделения ДОСААФ России
Но подобных территорий в окрестностях Курска попросту нет. А значит, Аэроклуб остается на прежнем месте. Сейчас в подразделении ДОСААФ активно занимаются спортсмены – парашютисты, обучаются прыжкам даже школьники кадетских классов. «Из моего самолёта, в облаках выход только один», - шутит пилот самолёта Ан-2, над теми, кто, пройдя краткосрочный курс подготовки, решил совершить свой первый «шаг в небо».
«Первый раз страшно было. Особенно в самолёте. И вот наконец-то. Мы просто со второго августа прыгаем, всё погода не позволяла. У меня просто День рождения на День ВДВ, и вот наконец-то... УРА!»
«Лучшие инструктора. Лучшие выпускающие. Я доволен. Третий прыжок будет еще»
«Самый, наверное, волнительный момент был. Когда прыгали первые три человека. Открывается дверь, и мы из самолёта выкинули людей. Это за весь полет самое эмоционально яркое воспоминание»
«Я со Старого Оскола. Приходится ездить, чтобы совершать прыжки. А ведь это хорошее дело для воспитания молодёжи. Для воспитания силы духа»
После приземления каждый получает заслуженный сертификат о прыжке с парашютом и поздравления с успешным испытанием небом.
Курский Аэроклуб опроверг слухи о своем закрытии
Спекуляцией в преддверии выборов назвали представители курского Аэроклуба слухи о передаче земель подразделения ДОСААФ под застройку многоквартирных домов