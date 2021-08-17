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Курский Аэроклуб опроверг слухи о своем закрытии

Спекуляцией в преддверии выборов назвали представители курского Аэроклуба слухи о передаче земель подразделения ДОСААФ под застройку многоквартирных домов

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Спекуляцией в преддверии выборов назвали представители курского Аэроклуба слухи о передаче земель подразделения ДОСААФ под застройку многоквартирных домов, сообщает телеканал ТАКТ.  Места для жилого комплекса здесь хватит, но так ли просто освоить территорию предприятия, обеспечивающего госзаказ по кадрам военно-учетных специальностей.

Петиции и посты в социальных сетях о том, что Аэроклуб в  Курске может быть закрыт, не более чем профанация представителей отдельных политических сил, решивших таким образом набрать очки в преддверии выборов, в этом убеждены представители ДОССАФ.

 «Эта проблема раздута, используется для «пиара». Существует хозяйственная деятельность ДОСААФ. Она была, есть и будет. Потому что Аэроклуб нужен. Потому что военно-патриотическое воспитание и подготовка военно-учетных специальностей, парашютистов нужна Родине, армии и нашему государству.

Вячеслав Рощин – заместитель председателя курского регионального отделения ДОСААФ России

Территория Аэроклуба, действительно подпадает под возможный вариант федеральной программы комплексного развития городов. Если когда – то и предлагались идеи о переносе именно переносе, а не ликвидации аэроклуба, то в ДОСААФ и Минобороны на этот счет обозначили ряд условий.

 «Это возможно только в том случае, если будет найдена другая площадка. Не далее, чем 30  км от центра города, с полностью отстроенной инфраструктурой нового аэроклуба. С подъездными путями, с коммуникацией»

Вячеслав Рощин – заместитель председателя курского регионального отделения ДОСААФ России

Но подобных территорий в окрестностях Курска попросту нет. А значит, Аэроклуб остается на прежнем месте. Сейчас в подразделении ДОСААФ активно занимаются спортсмены – парашютисты, обучаются прыжкам даже школьники кадетских классов. «Из моего самолёта, в облаках выход только один», - шутит пилот самолёта Ан-2, над теми, кто, пройдя краткосрочный курс подготовки, решил совершить свой первый «шаг в небо».

 «Первый раз страшно было. Особенно в самолёте. И вот наконец-то. Мы просто со второго августа прыгаем, всё погода не позволяла. У меня просто День рождения на День ВДВ, и вот наконец-то... УРА!»

 «Лучшие инструктора. Лучшие выпускающие. Я доволен. Третий прыжок будет еще»

 «Самый, наверное, волнительный момент был. Когда прыгали первые три человека. Открывается дверь, и мы из самолёта выкинули людей. Это за весь полет самое эмоционально яркое воспоминание»

 «Я со Старого Оскола. Приходится ездить, чтобы совершать прыжки. А ведь это хорошее дело для воспитания молодёжи. Для воспитания силы духа»

После приземления каждый получает заслуженный сертификат о прыжке с парашютом и поздравления с успешным испытанием небом.

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