Курянин, подавая бассейн, лишился 20 тысяч рублей
"Покупатель" выслал на телефон ссылку, перейдя по которой курянин ввел всю секретную информацию по своей банковской карте, и вместо зачисления необходимой суммы увидел смс-сообщение о списании денег
Собеседник выслал на телефон ссылку, перейдя по которой курянин ввел всю секретную информацию по своей банковской карте. Спустя несколько секунд вместо зачисления необходимой суммы продавец увидел смс-сообщение о списании денег со счета. После общения с лжепокупателем молодой человек лишился 20 тысяч рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Стражи порядка ищет афериста.