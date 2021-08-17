Курянин, подавая бассейн, лишился 20 тысяч рублей

"Покупатель" выслал на телефон ссылку, перейдя по которой курянин ввел всю секретную информацию по своей банковской карте, и вместо зачисления необходимой суммы увидел смс-сообщение о списании денег

25-летний житель Курска стал жертвой мошенника, продавая бассейн. Молодой человек разместил объявление в интернете, и с ним связался покупатель, который сообщил, что готов приобрести товар и внести оплату на банковскую карту. Общение с незнакомцем проходило не через официальный сервис, а посредством мессенджера.Собеседник выслал на телефон ссылку, перейдя по которой курянин ввел всю секретную информацию по своей банковской карте. Спустя несколько секунд вместо зачисления необходимой суммы продавец увидел смс-сообщение о списании денег со счета. После общения с лжепокупателем молодой человек лишился 20 тысяч рублей.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Стражи порядка ищет афериста.