В Курской области домашних животных проверят на коронавирус

Студенты СХА примут участие в исследованиях

В Курской области хотят проверить на коронавирус домашних животных. Об этом заявили в Россельхознадзоре. Специалисты изучат вероятность передачи вируса к ним от человека, какие виды животных более восприимчивы к ковиду и другие возможные риски. Для этого проведут научные исследования, отберут пробы у животных, которые живут с переболевшими людьми, - пояснил декан факультета ветеринарии Курской СХА Денис Трубников.





В сентябре исследования стартуют в Курской и Орловской областях. Волонтеры - студенты сельскохозяйственных вузов - примут участие в диагностике на COVID-19 домашних животных. Тестирование будет бесплатным, его проведут с помощью специализированных высокоточных тестов. Исследования будут проводиться на базе «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории». Управление ветеринарии Курской области окажет поддержку и примет участие в этих исследованиях.