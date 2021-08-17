  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области домашних животных проверят на коронавирус

Студенты СХА примут участие в исследованиях

Читайте также

В Курской области хотят проверить на коронавирус домашних животных. Об этом заявили в Россельхознадзоре. Специалисты изучат вероятность передачи вируса к ним от человека, какие виды животных более восприимчивы к ковиду и другие возможные риски. Для этого проведут научные исследования, отберут пробы у животных, которые живут с переболевшими людьми, - пояснил декан факультета ветеринарии Курской СХА Денис Трубников. 

В сентябре исследования стартуют в Курской и Орловской областях. Волонтеры - студенты сельскохозяйственных вузов - примут участие в диагностике на COVID-19 домашних животных. Тестирование будет бесплатным, его проведут с помощью специализированных высокоточных тестов. Исследования будут проводиться на базе «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории». Управление ветеринарии Курской области окажет поддержку и примет участие в этих исследованиях.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

193 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

Ямочный ремонт в Курске сегодня ведется на четырех улицах

Более 142 тысяч курских школьников получили единовременную выплату к новому учебному году

Завтра в Курской области прогнозируют сильные дожди с грозами и град

Курянин, подавая бассейн, лишился 20 тысяч рублей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске