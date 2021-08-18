В столкновении с двумя грузовиками на трассе под Курском погиб водитель ВАЗа

Авария произошла на трассе М2 "Крым" на мосту через реку Сейм

Сегодня около полудня в ДТП на трассе М2 "Крым" погиб водитель ВАЗа.По предварительной информации ГИБДД, 64-летний водитель ВАЗ- 21140 ехал со стороны Москвы в сторону Белгорода. На 532 км автодороги (в Курском районе на мосту через реку Сейм), не справился с управлением, задел попутно двигавшийся КАМАЗ с прицепом, под управлением 26-летнего водителя, после чего выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со встречным грузовиком МАН, за рулем которого был 52-летний шофер.В результате водитель ВАЗа скончался на месте. Полиция выясняет все обстоятельства и причины происшествия, а также личность погибшего автомобилиста.